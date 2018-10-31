Со счета пострадавшей пропали 10 тысяч рублей

Со счета пострадавшей пропали 10 тысяч рублейВ середине октября в дежурную часть полиции во Владимире обратилась 24-летняя девушка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Она потеряла банковскую карту, а потом ей пришло сообщение о том, что с ее счета сняли 10 тысяч рублей.Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний уроженец одного из соседних государств.Следствие установило, что девушка выронила банковскую карту в салоне такси. Водитель нашел карточку и решил потратить находящиеся на счете деньги на личные нужды.Подозреваемый во всем признался. По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к совершению похожих преступлений.