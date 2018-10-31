Площадь, уничтоженная огнем, составила 50 квадратных метров

Площадь, уничтоженная огнем, составила 50 квадратных метровВо Владимире на улице Диктора Левитана вспыхнули хозяйственные постройки. Это случилось вечером 30 октября. Уже через 4 минуты на место прибыли первые спасатели. За 12 минут им удалось ликвидировать открытый огонь. И меньше, чем за час пожар полностью потушили.В происшествии никто не пострадал. Площадь, уничтоженная огнем, составила 50 квадратных метров.К ликвидации последствий пожара привлекались 6 спецмашин и 14 человек.