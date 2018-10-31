Дорожники и спасатели провели масштабные учения

Дорожники и спасатели провели масштабные ученияНа 223 километре федеральной трассы М-7 в Камешковском районе провели масштабные учения. Дорожники и оперативные службы репетировали свои действия в случае различных происшествий. В основном готовились к трудностям, которые может пред преподнести зима.В учениях участвовали специалисты Упрдор «Москва-Нижний Новгород», сотрудники ГИБДД, спасатели, врачи медицины катастроф, пожарная и дежурно-диспетчерская службы.Например, собравшиеся отработали алгоритм действий при возникновении ДТП на М-7 в условиях зимней непогоды. Главная задача дорожников и спасателей - оперативная ликвидация последствий аварий, а также предупреждение заторов на трассе.По легенде, легковушка потеряла управление и упала с путепровода на 223 километр М-7. При угрозе возгорания в автомобиле застряли водитель и пассажир.На деблокировку пострадавших, первую помощь и транспортировку на вертолете в медцентр, а также ликвидацию последствий ДТП и оповещение водителей о дорожной обстановке специалисты потратили не более 26 минут.Отрепетировали и ДТП, которое полностью парализовало движение на трассе в сторону Владимира. Грузовик столкнулся с автобусом на 1-ом километре подъездной дороги. Ликвидация последствия заняла около 16 минут.По словам начальника ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород Максима Голдобина, подобные мероприятия помогут своевременно оказать помощь людям, а также сделать так, чтобы движение не прерывалось.