Появились подробности ЧП в Архангельске, где утром 31 октября был совершен теракт. Злоумышленник предупредил о преступлении незадолго до его совершения.

Появилисьподробности ЧП в Архангельске, где утром 31 октября был совершен теракт. Злоумышленникпредупредил о преступлении незадолго до его совершения.Telegram-канал "Речи бунтовщика" обнародовалпослание преступника, являющегося анархистом. Исходя из содержания, можносделать вывод, что человек испытывал ненависть к сотрудникам спецслужбы."Товарищи, сейчас в здании ФСБ г. Архангельск будетсовершен теракт, ответственность за который я беру на себя… Желаю вамнепоколебимо и бескомпромиссно идти к нашей цели. Светлого вам будущегоанархического коммунизма!" – написал террорист. При этом он попросилраспространить данную информацию, чтобы было ясно, кто совершил взрыв и покаким причинам.Telegram-канал Mash сообщает, что подрыв в здании ФСБустроил 17-летний парень. По данным Следственного комитета России (СКР), онпронес бомбу в здание и взорвал.При взрывепострадали трое сотрудниковспецслужбы – они получили ранения различной степени тяжести. Один из них доставлен в первую городскуюбольницу, передает ТАСС. По словам главврача медучреждения Сергея Красильникова,мужчина получил взрывное ранение с осколочными компонентами, его оперируют.Возбуждено уголовное дело по статьям"Теракт" и "Незаконное ношение боеприпасов". На месте происшествия работаютспециалисты-взрывотехники и следователи.