Появились
подробности ЧП в Архангельске, где утром 31 октября был совершен теракт. Злоумышленник
предупредил о преступлении незадолго до его совершения.
Появились
подробности ЧП в Архангельске, где утром 31 октября был совершен теракт. Злоумышленник
предупредил о преступлении незадолго до его совершения.
Telegram-канал "Речи бунтовщика" обнародовал
послание преступника, являющегося анархистом. Исходя из содержания, можно
сделать вывод, что человек испытывал ненависть к сотрудникам спецслужбы.
"Товарищи, сейчас в здании ФСБ г. Архангельск будет
совершен теракт, ответственность за который я беру на себя… Желаю вам
непоколебимо и бескомпромиссно идти к нашей цели. Светлого вам будущего
анархического коммунизма!" – написал террорист. При этом он попросил
распространить данную информацию, чтобы было ясно, кто совершил взрыв и по
каким причинам.
Telegram-канал Mash сообщает, что подрыв в здании ФСБ
устроил 17-летний парень. По данным Следственного комитета России (СКР), он
пронес бомбу в здание и взорвал.
При взрыве
пострадали трое сотрудников
спецслужбы – они получили ранения различной степени тяжести. Один из них доставлен в первую городскую
больницу, передает ТАСС. По словам главврача медучреждения Сергея Красильникова,
мужчина получил взрывное ранение с осколочными компонентами, его оперируют.
Возбуждено уголовное дело по статьям
"Теракт" и "Незаконное ношение боеприпасов". На месте происшествия работают
специалисты-взрывотехники и следователи.