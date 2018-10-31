Вратарь Коламбус Блю Джекетс и сборной России Сергей Бобровский высказался по поводу Олега Знарка, который после ухода из СКА и национальной команды остался без работы. По мнению российского голкипера, Знарок является лучшим тренером страны.

Вратарь "Коламбус Блю Джекетс" и сборной России Сергей Бобровский высказался по поводу Олега Знарка, который после ухода из СКА и национальной команды остался без работы. По мнению российского голкипера, Знарок является лучшим тренером страны.В своем Instagram Бобровский опубликовал совместную фотографию с экс-наставником сборной России. "С лучшим тренером страны! P. S. Не могу понять, почему до сих пор самый титулованный тренер России остается без работы", — подписал фото вратарь.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Sergei Bobrovsky (@sergeibobrovsky) 30 Окт 2018 в 9:01 PDTНапомним, что под руководством Олега Знарка сборная России по хоккею впервые в своей истории завоевала золотые медали Олимпийских игр, которые прошли в 2018 году в Пхенчхане.