27-летняя жена Сергея Шнурова Ольга Абрамова из богатой семьи. Будучи представительницей золотой молодежи, женщина не избежала многих соблазнов.

27-летняя жена Сергея Шнурова Ольга Абрамова из богатой семьи. Будучи представительницей золотой молодежи, женщина не избежала многих соблазнов.Как выяснили журналисты, Ольга Абрамова является дочерью миллионера-металлурга из Екатеринбурга. В настоящее время Валерий Абрамов является директором по внешним связямУральской металлургической компании, живет в Москве. На Рублевке проживает и Ольга. Завершив обучение в МГУ по специальности "международные отношения", Абрамова продолжила обучение в Лондоне.Говорят, ее ухажерами были выходцы из состоятельных семейств. Однако Ольга отдала предпочтение "мальчику-скандал" Сергею Шнурову. Причем, рассказали люди из окружения лидера группировки "Ленинград", роман начал развиваться еще до того, как Шнуров оформил развод."С Ольгой Шнуров встречался больше года, еще при жене Матильде начал роман с ней. Матильда знала, что у Шнурова появилась девушка. Она терпела, хотела сохранить брак. Они то расходились, то вновь сходились. У Матильды сдали нервы, она в конце и сама начала погуливать. В общем, охладели друг к другу и разбежались", – приводит рассказ некого близкого к паре человека .Этот же человек сообщил, будто в прошлом Ольга Абрамова была наркоманкой. "Оля, хоть и из состоятельной семьи, но все, как говорится, попробовала. Мне рассказывали, что она лечилась за границей от зависимости", – рассказал источник изданию. Впрочем, сейчас, по его словам, Ольга стала куда серьезнее, ведет гораздо более спокойный образ жизни.Друг Сергея Шнурова певец Стас Барецкий высказал предположение, что Шнуров и Абрамова поженились, потому что хотят детей. Якобы матильда отказывалась рожать артисту. "Он, как мне видится, дозрел до отцовства. У Шнурова дети взрослые. А ему 45 лет, мужчина в самом расцвете сил. Если появится ребенок, можно будет серьезно называть их семьей", – заключил певец. Барецкий объяснил, что Шнуров только на публике такой развязный и скандальный, дескать, такой образ.