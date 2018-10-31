Молодой человек украл инструмент для ремонта своего транспорта

Молодой человек украл инструмент для ремонта своего транспортаВ Вязниковском районе в дежурную часть полиции обратился местный житель. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчина рассказал, что с его стройки кто-то украл сварочный аппарат и маска сварщика. Сумму ущерба пострадавший оценил в 7 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний подросток. Воришка поделился, что хотел использовать украденную сварку для ремонта своего мотоцикла.Похищенный инструмент полицейские изъяли. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.