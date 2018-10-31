В Индии открылся самый высокий памятник в мире, его высота составляет 182 метра. Монумент под названием Статуя свободы воздвигнут в честь национального героя страны Валлабхаи Пателя, который был одним из последователей лидера национального освободительного движения Махатмы Ганди.

В Индии открылся самый высокий памятник в мире, его высота составляет 182 метра. Монумент под названием "Статуя свободы" воздвигнут в честь национального героя страны Валлабхаи Пателя, который был одним из последователей лидера национального освободительного движения Махатмы Ганди.Над созданием изваяния трудились 250 инженеров и порядка 3400 рабочих, а стоимость проекта составила около 430 миллионов долларов. Установлен памятник напротив плотины Нармада на речном острове под названием Садху Бет, неподалеку от Раджпилла. На вершине статуи оборудована смотровая площадка, которая способна одновременно вмещать около 200 человек. А у подножия монумента расположился музей памяти Валлабхаи Пателя, сообщает РИА Новости.Статуя высотой 182 метра почти в два раза выше статуи Свободы в США (93 метра) и в несколько раз выше статуи Христа-Искупителя в Бразилии (38 метров).До открытия индийского памятника первой по высоте в мире считалась статуя Будды Вайрочана в Китае, высота которой без постамента 108 метров (общая высота с постаментом — 208 метров).Несмотря на свои огромные размеры, создатели статуи Валлабхаи Пателя утверждают, что она способна выдержать ураганный ветер скоростью до 180 километров в час и землетрясение магнитудой до 6,5.