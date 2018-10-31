Ради дружбы с Вашингтоном Минск сделает все – даже в ущерб интересам Белоруссии. Александр Лукашенко попытался убедить в этом помощника госсекретаря США Аарона Уэсса Митчелла. Президент Белоруссии назвал визит представителя Госдепа в Минск историческим.

Ради дружбы с Вашингтоном Минск сделает все – даже в ущербинтересам Белоруссии. Александр Лукашенко попытался убедить в этом помощникагоссекретаря США Аарона Уэсса Митчелла. Президент Белоруссии назвал визит представителяГосдепа в Минск "историческим".Александр Лукашенко уверен: приезд Митчелла в Белоруссию -символ улучшения отношений двух стран. Президент считает, что с этого моментаначнется постепенный выход из "того состояния, в котором находятсябелорусско-американские отношения".Лукашенко пообещал Митчеллу: белорусы станут самыминадежными и честными партнерами США – если только страны продвинутся в развитииотношений. "Если мы договоримся и в Белоруссии что-то вам пообещаем, дажев ущерб себе мы это исполним", – заверил помощника госсекретаря СШАбелорусский лидер.Лукашенко также выразил надежду, что Вашингтон уделит большевнимания проблемам региона. Кому же ими заняться, как не "ведущей странемира". А если потребуется помощь Минска, то он всегда готовпосодействовать, передает агентство БЕЛТА.Напомним, ранее Лукашенко обвинял США и ЕС в том, что онифинансируют боевиков, которые готовят теракты в Белоруссии. Также он неоднократно призывал Вашингтон "умерить свои аппетиты" – ине пытаться в одиночку управлять миром.Помощник госсекретаря США Аарон Уэсс Митчелл приехал в Минск на встречу Основной группыМюнхенской конференции по безопасности. В этом году она проходит в столицеБелоруссии.Как подчеркнул Лукашенко, Белоруссия хочет быть открытой для всего мира и "проводить откровенную политику". Поэтому к ней нормально относятся многие страны.