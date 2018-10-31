Ради дружбы с Вашингтоном Минск сделает все – даже в ущерб
интересам Белоруссии. Александр Лукашенко попытался убедить в этом помощника
госсекретаря США Аарона Уэсса Митчелла. Президент Белоруссии назвал визит представителя
Госдепа в Минск историческим.
Ради дружбы с Вашингтоном Минск сделает все – даже в ущерб
интересам Белоруссии. Александр Лукашенко попытался убедить в этом помощника
госсекретаря США Аарона Уэсса Митчелла. Президент Белоруссии назвал визит представителя
Госдепа в Минск "историческим".
Александр Лукашенко уверен: приезд Митчелла в Белоруссию -
символ улучшения отношений двух стран. Президент считает, что с этого момента
начнется постепенный выход из "того состояния, в котором находятся
белорусско-американские отношения".
Лукашенко пообещал Митчеллу: белорусы станут самыми
надежными и честными партнерами США – если только страны продвинутся в развитии
отношений. "Если мы договоримся и в Белоруссии что-то вам пообещаем, даже
в ущерб себе мы это исполним", – заверил помощника госсекретаря США
белорусский лидер.
Лукашенко также выразил надежду, что Вашингтон уделит больше
внимания проблемам региона. Кому же ими заняться, как не "ведущей стране
мира". А если потребуется помощь Минска, то он всегда готов
посодействовать, передает агентство БЕЛТА.
Напомним, ранее Лукашенко обвинял США и ЕС в том, что они
финансируют боевиков, которые готовят теракты в Белоруссии. Также он неоднократно призывал Вашингтон "умерить свои аппетиты" – и
не пытаться в одиночку управлять миром.
Помощник госсекретаря США Аарон Уэсс Митчелл приехал в Минск на встречу Основной группы
Мюнхенской конференции по безопасности. В этом году она проходит в столице
Белоруссии.
Как подчеркнул Лукашенко, Белоруссия хочет быть открытой для всего мира и "проводить откровенную политику". Поэтому к ней нормально относятся многие страны.