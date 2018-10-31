Украл со стройки сварочный аппарат и маску для работ? В середине октября к вязниковским полицейским обратился 33-летний местный житель. Он сообщил, что с территории стройки у него украли оборудование для сварки на сумму больше 7 тысяч рублей. По этому факту возбудили уголовное дело.

Украл со стройки сварочный аппарат и маску для работ? В середине октября к вязниковским полицейским обратился 33-летний местный житель. Он сообщил, что с территории стройки у него украли оборудование для сварки на сумму больше 7 тысяч рублей. По этому факту возбудили уголовное дело. Сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить и задержать предполагаемого похитителя. По версии следствия, им оказался несовершеннолетний житель Вязников. 17-летний молодой человек пояснил, что с помощью сварочного аппарата и маски хотел починить мотоцикл. Сейчас вязниковец под подпиской о невыезде. Похищенное имущество полицейские вернули. Расследование продолжается.