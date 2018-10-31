Бюрократические барьеры на пути соотечественников, желающих
вернуться из-за рубежа в Россию, сняты. Президент Владимир Путин подписал новую
редакцию концепции государственной миграционной политики.
Бюрократические барьеры на пути соотечественников, желающих
вернуться из-за рубежа в Россию, сняты. Президент Владимир Путин подписал новую
редакцию концепции государственной миграционной политики.
Владимир Путин сообщил об утверждении новой концепции в
своем выступлении на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников,
проживающих за рубежом. Зал встретил слова президента России аплодисментами,
сообщила в своем телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Глава государства пояснил собравшимся, что одна из целей
документа – формирование более комфортных условий для переселения в Россию соотечественников
из-за рубеж. Концепция создает четкие правила въезда и получения право на
проживание, работу и приобретение российского гражданства, передает .
"Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере,
о которой справедливо говорили соотечественники, сняты. Во всяком случае, я
надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет
посмотреть, как это работает на практике", – заявил Владимир Путин.
Как отмечается в подписанном президентом документе, основной
принцип миграционной политики России – приоритет интересов граждан, проживающих
на территории страны. Концепция учитывает многообразие "региональных и
этнокультурных укладов жизни населения Российской Федерации".
Более 1 миллиона человека получили российское гражданство в
2012-2017 годах. В документе указано,
что около половины из них стали обладателями российского паспорта в рамках госпрограммы
по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников из-за
рубежа. Население страны за этот период благодаря миграции увеличилось на 1,6 миллиона
человек.