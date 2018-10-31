Бюрократические барьеры на пути соотечественников, желающих вернуться из-за рубежа в Россию, сняты. Президент Владимир Путин подписал новую редакцию концепции государственной миграционной политики.

Бюрократические барьеры на пути соотечественников, желающихвернуться из-за рубежа в Россию, сняты. Президент Владимир Путин подписал новуюредакцию концепции государственной миграционной политики.Владимир Путин сообщил об утверждении новой концепции всвоем выступлении на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников,проживающих за рубежом. Зал встретил слова президента России аплодисментами,сообщила в своем телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.Глава государства пояснил собравшимся, что одна из целейдокумента – формирование более комфортных условий для переселения в Россию соотечественниковиз-за рубеж. Концепция создает четкие правила въезда и получения право напроживание, работу и приобретение российского гражданства, передает ."Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере,о которой справедливо говорили соотечественники, сняты. Во всяком случае, янадеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будетпосмотреть, как это работает на практике", – заявил Владимир Путин.Как отмечается в подписанном президентом документе, основнойпринцип миграционной политики России – приоритет интересов граждан, проживающихна территории страны. Концепция учитывает многообразие "региональных иэтнокультурных укладов жизни населения Российской Федерации".Более 1 миллиона человека получили российское гражданство в2012-2017 годах. В документе указано,что около половины из них стали обладателями российского паспорта в рамках госпрограммыпо содействию добровольному переселению в Россию соотечественников из-зарубежа. Население страны за этот период благодаря миграции увеличилось на 1,6 миллионачеловек.