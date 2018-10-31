Факт, с которым не поспоришь. Но почему-то даже в хороших российских и украинских ресторанах и винных бутиках редко задумываются о том, как составлена винная карта

Факт, с которым не поспоришь. Но почему-то даже в хороших российских и украинских ресторанах и винных бутиках редко задумываются о том, как составлена винная карта, или насколько широко представлены вина разных регионов. Как исправить ситуацию? Попробовать что-то новое

На что опираются профессионалы, составляя винную карту заведения? Что учитывают владельцы винных магазинов, формируя перечень своей продукции? Они подбирают вина с учетом:



Качества. Качество вина определяется многими факторами. Ключевой – репутация поставщика. Это винодельная с историей и традициями или завод, который закупает материал сомнительного происхождения? Это аутентичное марочное вино или продукт no name? Для уважающего себя заведения или магазина ответы очевидны.





Баланса. Какими должны быть «чистые» вина, например Пино Нуар? Если ресторатор и владелец винного бутика разбираются в вине и подбирают эти напитки в соответствии с концепцией заведения/магазина, то они должны выдержать баланс между популярными «коммерческими» и новыми сортами, чтобы угодить и любителям, и гурманам.





Стоимости. И в ресторане, и в магазине почти всегда высокие наценки. Поэтому важен поставщик, который гарантирует не только качество и разнообразие вина, но и разумные цены. А в идеале – и бесперебойную поставку в необходимом количестве. Чтобы получить такого партнера, придется экспериментировать и пробовать что-то новое.



TrustWino: калифорнийское вино для ценителей

Долгие поиски нового вина для винной карты или для полки в бутике можно остановить на отменных винах из долины Напа: в этих краях выращивают лозу более 250 лет – и это дало удивительный результат. У 79% вин из долины оценка качества выше 90 баллов. Оценивал сам Роберт Паркер, винному критику мирового уровня можно доверять на все 100%.

Винодельня TrustWino – одна из 500 в регионе. Но вина, которые она предлагает, стоят своих денег. И вот почему:



Уникальные виноградники. Лучшего много не бывает. А чтобы получить достойное вино, нужно создать лозе идеальные условия. Об этом в долине Напа позаботилась сама природа. Этот регион идеален для виноделия благодаря своему средиземноморскому климату и плодородным почвам.

Мастерство винодела и традиции. Семейная винодельня TrustWino создает вина более 100 лет. По меркам виноделия региона – это более, чем прилично. По мировым меркам – тоже неплохо. У виноделов этой компании бережное отношение и любовь к лозе, они придерживаются традиций, но грамотно вплетают современные технологии, чтобы получить идеальное вино.

Узнаваемый бренд. TrustWino предлагает аутентичное марочное вино, чем подкупает истинных ценителей. Бренд в данном случае – не только гарантия качества, но и история. И с помощью такого надежного поставщика прикоснуться к истории калифорнийского виноделия, купив партию вина Мускат или пару ящиков Шардоне, будет гораздо проще.

Наличие клиентов. Винодельная TrustWino поставляет свою продукцию по всему миру. Кто-то заказывает больше, кто-то – меньше. Но успех у классических белых, красных и игристых вин этой компании есть. И со временем их популярность будет расти, с хорошим вином по-другому не бывает.

Сервис «все включено». TrustWino – компания, идеальная для роли поставщика. Сами выращивают лозу, сами продают и поставляют вино. Без посредников и языковых барьеров – менеджеры владеют русским, английским и китайским. И всегда готовы начать длительное сотрудничество с поставки пробной партии объемом 400 ящиков (один контейнер).



Удивлять самых привередливых гостей ресторана или покупателей магазина легко, когда в арсенале есть особый «козырь» – вина TrustWino из долины Напа.