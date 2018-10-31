Факт, с которым не поспоришь. Но почему-то даже в хороших российских и украинских ресторанах и винных бутиках редко задумываются о том, как составлена винная карта
Факт, с которым не поспоришь. Но почему-то даже в хороших российских и украинских ресторанах и винных бутиках редко задумываются о том, как составлена винная карта, или насколько широко представлены вина разных регионов. Как исправить ситуацию? Попробовать что-то новое
На что опираются профессионалы, составляя винную карту заведения? Что учитывают владельцы винных магазинов, формируя перечень своей продукции? Они подбирают вина с учетом:
- Качества. Качество вина определяется многими факторами. Ключевой – репутация поставщика. Это винодельная с историей и традициями или завод, который закупает материал сомнительного происхождения? Это аутентичное марочное вино или продукт no name? Для уважающего себя заведения или магазина ответы очевидны.
- Баланса. Какими должны быть «чистые» вина, например Пино Нуар? Если ресторатор и владелец винного бутика разбираются в вине и подбирают эти напитки в соответствии с концепцией заведения/магазина, то они должны выдержать баланс между популярными «коммерческими» и новыми сортами, чтобы угодить и любителям, и гурманам.
- Стоимости. И в ресторане, и в магазине почти всегда высокие наценки. Поэтому важен поставщик, который гарантирует не только качество и разнообразие вина, но и разумные цены. А в идеале – и бесперебойную поставку в необходимом количестве. Чтобы получить такого партнера, придется экспериментировать и пробовать что-то новое.
TrustWino: калифорнийское вино для ценителей
Долгие поиски нового вина для винной карты или для полки в бутике можно остановить на отменных винах из долины Напа: в этих краях выращивают лозу более 250 лет – и это дало удивительный результат. У 79% вин из долины оценка качества выше 90 баллов. Оценивал сам Роберт Паркер, винному критику мирового уровня можно доверять на все 100%.
Винодельня TrustWino – одна из 500 в регионе. Но вина, которые она предлагает, стоят своих денег. И вот почему:
- Уникальные виноградники. Лучшего много не бывает. А чтобы получить достойное вино, нужно создать лозе идеальные условия. Об этом в долине Напа позаботилась сама природа. Этот регион идеален для виноделия благодаря своему средиземноморскому климату и плодородным почвам.
- Мастерство винодела и традиции. Семейная винодельня TrustWino создает вина более 100 лет. По меркам виноделия региона – это более, чем прилично. По мировым меркам – тоже неплохо. У виноделов этой компании бережное отношение и любовь к лозе, они придерживаются традиций, но грамотно вплетают современные технологии, чтобы получить идеальное вино.
- Узнаваемый бренд. TrustWino предлагает аутентичное марочное вино, чем подкупает истинных ценителей. Бренд в данном случае – не только гарантия качества, но и история. И с помощью такого надежного поставщика прикоснуться к истории калифорнийского виноделия, купив партию вина Мускат или пару ящиков Шардоне, будет гораздо проще.
- Наличие клиентов. Винодельная TrustWino поставляет свою продукцию по всему миру. Кто-то заказывает больше, кто-то – меньше. Но успех у классических белых, красных и игристых вин этой компании есть. И со временем их популярность будет расти, с хорошим вином по-другому не бывает.
- Сервис «все включено». TrustWino – компания, идеальная для роли поставщика. Сами выращивают лозу, сами продают и поставляют вино. Без посредников и языковых барьеров – менеджеры владеют русским, английским и китайским. И всегда готовы начать длительное сотрудничество с поставки пробной партии объемом 400 ящиков (один контейнер).
Удивлять самых привередливых гостей ресторана или покупателей магазина легко, когда в арсенале есть особый «козырь» – вина TrustWino из долины Напа.