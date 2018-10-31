Мужчину обвиняют в публичных призывах к экстремизму

Мужчину обвиняют в публичных призывах к экстремизмуЖитель Мурома может поплатиться за комментарии в социальных сетях. Мужчину обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.По версии следователя, молодой человек, понимая, что сеть Интернет – источник публичного распространения информации, опубликовывал там тексты, строки которых содержали призывы к экстремизму.Парень делал это, пытаясь побудить пользователей соцсетей к совершению насильственных действий к людям другой национальности и другой религии.Максимальным наказанием за это преступление является лишение свободы сроком до 5-ти лет.