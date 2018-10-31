Молодой человек похитил сварочный аппарат и специальную маску с территории строящегося объекта.

19 октября в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился 33-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с территории принадлежащего ему строящегося объекта были похищены сварочный аппарат и специальная маска, используемая при проведении сварочных работ. Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила семь тысяч рублей.По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Сотрудниками уголовного розыска был проведен комплекс мероприятий, в ходе которого установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 17-летний местный житель.Подозреваемый пояснил, что планировал использовать похищенный сварочный аппарат для ремонта мотоцикла.На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции.