Сомнительные тексты, сомнительный внешний вид и нацистские татуировки – вот главные претензии жителя Якутска А. Силина к рэперу Элджею. Неравнодушный горожанин уже написал заявление в управление Роспотребнадзора с просьбой разобраться.

Сомнительные тексты, сомнительный внешний вид и нацистские татуировки – вот главные претензии жителя Якутска А. Силина к рэперу Элджею. Неравнодушный горожанин уже написал заявление в управление Роспотребнадзора с просьбой разобраться, пишет агентство РИА Новости.В конце ноября в Якутске должен пройти концерт рэпера. Ни к предстоящему выступлению, ни к его афишам у Роспотребнадзора претензий нет. Однако информацию о татуировках музыканта в ведомстве пообещали проверить.Рэпер Элджей стал известен около года назад. Его песни "Розовое вино", "Рваные джинсы" и "Дисконнект" набрали на видеопортале Youtube десятки миллионов просмотров. А совместный клип с музыкантом Feduk – 165 миллионов.