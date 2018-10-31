Мужчина хотел сдать его в пункт приема

Мужчина хотел сдать его в пункт приемаВ конце сентября этого года инспекторы ГИБДД Юрьев-Польского района остановили грузовик, в кузове которого оказался лом черного металла. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Объяснить, откуда у них лом ни водитель, ни пассажир не смогли. Их доставили в отдел полиции.Правоохранители установили, что черный металл массой более 600 килограммов украл 37-летний пассажир машины. Лом находился на территории двора жителя Юрьев-Польского.Злоумышленник знал, что хозяина нет дома, приехал на грузовике и загрузил лом в багажник. Потом он хотел сдать его в пункт приема. Довести преступление до конца ему помешали сотрудники ГИБДД.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу.