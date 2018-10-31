Трое мужчин, не имея разрешительных документов, произвели незаконную рубку около пяти кубометров древесины.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Гусь-Хрустального района. Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).В ходе следствия установлено, что в середине июля текущего года обвиняемые, 28-и, 50-и и 61-летний жители одной из районных деревень, находясь на особо охраняемой природной территории, не имея разрешительных документов на заготовку и обработку древесины, произвели незаконную рубку лесных насаждений. Распилив деревья березы и ели, общим объемом около пяти кубометров, мужчины загрузили их в автомобиль и вывезли в близлежащий населенный пункт.Полицейские задержали обвиняемых на территории Гусь-Хрустального района. Часть древесины злоумышленники реализовали.Причиненный лесному фонду ущерб составил около 140 000 рублей.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.