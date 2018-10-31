Американская актриса Натали Портман не на шутку напугала своих поклонников. Недавние снимки, сделанные папарацци, показали все недостатки лица 37-летней звезды. Похоже, она совсем перестала ухаживать за собой.

Американская актриса Натали Портман не на шутку напугала своих поклонников. Недавние снимки, сделанные папарацци, показали все недостатки лица 37-летней звезды. Похоже, она совсем перестала ухаживать за собой.Журналисты поймали Портман во время прогулки. Актриса была в обычной серой футболке, джинсах и кроссовках. Однако пользователей смутила не одежда, а лицо актрисы. Они обратили внимание на провисшую кожу подбородка, расплывчатый овал лица и странные комки на щеках. Все эти недостатки, по мнению многих поклонников, сильно старят звезду.Некоторые пользователи предположили, что у Портман сейчас просто нет времени на то, чтобы следить за собой. Все силы уходят на воспитание двоих детей. Известно, что актриса принципиально не пользуется услугами няни.Напомним, что Натали вышла замуж за танцора Нью-Йоркского театра балета Бенжамена Мильпье в 2012 году. Они познакомились во время работы над фильмом "Черный лебедь", для которого Мильпье был хореографом. У пары двое детей – сын Алеф Мильпье-Портман и дочь Амалия Мильпье-Портман. Младшей девочке недавно исполнилось полтора года.В январе 2017 года журнал Vanity Fair опубликовал откровенные снимки Натали Портман. Беременная звезда прикрыла обнаженное тело простыней. Фотографии сделала известный фотохудожник Энни Лейбовиц.