Въезд для личного автотранспорта в «Энергетик» полностью перекрыли.

Власти Владимира ввели частичные ограничения в микрорайоне «Энергетик» на фоне сохраняющейся угрозы атаки беспилотников. Об этом администрация города, ссылаясь на ранее озвученное предупреждение губернатора Александра Авдеева.Городской транспорт теперь разворачивается до поворота в микрорайон и следует обратно по расписанию. Въезд для личного автотранспорта в «Энергетик» полностью перекрыли.Школы микрорайона перешли на дистанционное обучение, а детские сады сегодня не работают. Остальные образовательные учреждения города учатся в обычном режиме. В настоящий момент, для оказания помощи жителям в 44 школе разворачивается ПВР.Власти вновь призвали жителей соблюдать меры безопасности и не игнорировать сигналы оповещения., сегодня утром системы ПВО отражали атаку дронов над Владимиром. Жители сообщали о сериях взрывов и вспышках в небе. Губернатор Авдеев подтвердил удар по инфраструктуре города и предупредил о возможности новых атак.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .