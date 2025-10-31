Губернатор Владимирской области прокомментировал ситуацию с атакой БПЛА на инфраструктуру недалеко от Владимира. Пострадавших нет, сообщил губернатор. Кроме того, своей цели противник не

Губернатор Владимирской области прокомментировал ситуацию с атакой БПЛА на инфраструктуру недалеко от Владимира. Пострадавших нет, сообщил губернатор. Кроме того, своей цели противник не достиг. Все системы региона работают в штатном режиме. На месте создан оперативный штаб. Предприняты все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность людей. В том числе запрещён въезд на территорию вблизи объекта, ставшего целью