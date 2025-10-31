Спецслужбы проводят все необходимые мероприятия на месте происшествия.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев прибыл в микрорайон Энергетик, где работает оперативный штаб по ликвидации последствий ночной атаки беспилотников. Об этом администрация города Владимира.В оперативный штаб вошли представители спецслужб, руководства региона и города. Авдеев пообщался с местными жителями и проинспектировал обстановку на месте.«В результате ночной беспилотной атаки никто не пострадал. Атаковавший инфраструктуру противник цели не достиг. Все системы региона работают в штатном режиме», — подтвердили в администрации.Спецслужбы проводят все необходимые мероприятия на месте происшествия. Жителям микрорайона оказывают необходимую помощь и разъясняют правила поведения.Движение общественного транспорта в микрорайон Энергетик временно ограничили. Власти призывают жителей соблюдать правила безопасности и не трогать подозрительные предметы.