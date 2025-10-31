Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

Ночная атака беспилотников на инфраструктуру Владимирской области не привела к человеческим жертвам. Об этом губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале.«В результате ночной беспилотной атаки никто не пострадал. Атаковавший инфраструктуру противник цели не достиг. Все системы региона работают в штатном режиме», — глава региона.Авдеев сообщил, что создан оперативный штаб. Предприняты все меры по обеспечению безопасности людей.«В том числе запрещен въезд на территорию вблизи объекта, ставшего целью противника», — уточнил губернатор.На месте продолжают работать спецслужбы, которые устраняют последствия атаки. Губернатор призвал жителей сохранять бдительность.Ранее жители микрорайона «Энергетик» во Владимире о подробностях утреннего инцидента. Власти в микрорайоне ограничительные меры: закрыли въезд для частного транспорта, перевели школы на дистанционное обучение и отменили занятия в детских садах. Для помощи жителям в школе № 44 развернули пункт временного размещения.