Авдеев предупредил, что угроза новых атак беспилотников сохраняется.

Владимирская область подверглась беспилотной атаке. Как губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале, удар пришелся по инфраструктурному объекту недалеко от города Владимира.«Все системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте», — глава области.Авдеев предупредил, что угроза новых атак беспилотников сохраняется, и призвал жителей соблюдать осторожность. Он пообещал оперативно дополнять информацию.Ранее около 6 утра жители Владимира получили SMS-сообщение о введении режима «беспилотной опасности». Власти просили людей покинуть открытые пространства. Официальных данных Минобороны России пока не поступало.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .