В Меленковском районе Владимирской области участник специальной военной операции, получивший тяжелое увечье, наконец, получит положенную ему единовременную денежную выплату. ПодробностиМужчина участвовал в СВО в составе частной военной компании и не имел контракта с Минобороны. Из-за этого он столкнулся с отказом в выплате от отдела социальной защиты населения. Его обращение в Меленковский районный суд также не принесло результата.Однако прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляционное представление. В суде высшей инстанции представитель надзорного ведомства убедительно доказал, что доброволец выполнял те же задачи и в тех же условиях, что и военнослужащие по контракту. В итоге, суд отменил предыдущее решение и признал право бывшего военнослужащего на выплату в размере 1 миллиона рублей за полученное увечье. Решение вступило в законную силу, а его исполнение контролируется прокуратурой.