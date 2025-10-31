Ущерб составил более 370 тысяч рублей.

Владимирская природоохранная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении заместителя генерального директора по животноводству и маркетингу АО «СП Нестерово». Об этом рассказалиЖенщина обвиняется в загрязнении реки Бакава в Юрьев-Польском районе, что привело к гибели более 1300 особей рыбы – щуки, окуня, карпа и других, нанеся государству ущерб свыше 370 тысяч рублей.По данным прокуратуры, обвиняемая не обеспечила надлежащее содержание навозохранилища, что в начале мая этого года, из-за обильного снеготаяния и дождей, привело к прорыву и попаданию навозосодержащих стоков в реку Бакава. Вину в преступлении обвиняемая полностью признала и возместила причиненный ущерб. Дело будет рассмотрено в Юрьев-Польском районном суде.