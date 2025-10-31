Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин принял участие в селекторном совещании, на котором обсуждали реализацию федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин принял участие в селекторном совещании, на котором обсуждали реализацию федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Об этом парламентарий сообщил на своей официальной в соцсети.Как отметил депутат, во Владимирской области в программу модернизации на 2024-2025 годы вошли несколько школ из его избирательного округа. Два самых крупных образовательных учреждения — школа №14 в Гусь-Хрустальном и Якиманско-Слободская школа в Муроме — уже распахнули двери для своих учеников.Непростая ситуация сложилась в Вязниках, где подрядчик, выполнявший капремонт школы №4, затянул сроки и выполнил всего 18% работ. Контракт с ним разорван; возбуждено и расследуется уголовное дело.«В данный момент идёт корректировка сметы, на днях будет объявлен новый конкурс. Естественно, сроки ремонта продлены до конца следующего года. Нам удалось договориться с Министерством просвещения России, учитывая форс-мажор, чтобы помочь сохранить возможность полноценной реализации данного проекта», — рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Также парламентарий сообщил, что в 2026 году Минпросвещения РФ выделит Владимирской области порядка 1,5 млрд рублей на проведение капремонта в школах. Модернизация затронет 33 образовательных учреждения, из которых 18 расположены в избирательном округе депутата.