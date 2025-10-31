Специалисты Центра управления городскими дорогами завершили работы по замене поврежденных ограждений на Рпенском проезде. Всего было установлено 25 новых секций и 18 стоек ограждений.

Работы проводились с 27 по 30 октября после нескольких ДТП, в результате которых часть ограждений получила серьезные повреждения. Наиболее заметным было происшествие 10 августа с участием мотоциклиста. Как сообщили в ЦУГД,