Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о ходе работ по ликвидации последствий атаки украинских беспилотников на энергообъект в микрорайоне Энергетик. Часть повреждений уже устранена, оставшиеся работы продолжат завтра, 1 ноября. «Гражданская инфраструктура находится в абсолютно рабочем состоянии. Энергетика в области и в городе Владимире полностью работает, и жители могут находиться в своих домах», – заявил