Во Владимире местные жители сообщают о серии взрывов и замечают вспышки в небе.

Системы противовоздушной обороны работают над отражением атаки беспилотников в небе над Ярославлем и Владимиром. Как сообщает Telegram-канал , в обоих городах прогремело около десяти взрывов.Во Владимире местные жители сообщают о серии взрывов и замечают вспышки в небе. По предварительным данным, расчеты ПВО сбивают дроны ВСУ на подлете к окраинам обоих городов.Губернатор Александр Авдеев , что противник атаковал инфраструктурный объект недалеко от Владимира. Он заявил, что системы работают в штатном режиме, а специалисты уже выехали на место, и предупредил жителей о сохраняющейся угрозе.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .