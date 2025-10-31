Для связи экстренные службы указали номер 112.

Жители Владимира получили SMS-сообщение с экстренным предупреждением. Власти ввели в городе режим «беспилотной опасности».Сообщение, поступившие на телефоны жителям в районе 6 утра, призывает людей немедленно покинуть открытые пространства и соблюдать меры предосторожности. Для связи экстренные службы указали номер 112.Пока Минобороны России не сообщает о каких-либо данных по сбитым беспилотным аппаратам в небе над Владимиром. Ситуация остается на контроле.