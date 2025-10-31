С января по август 2025 года регион посетили 1,2 млн человек.

Во Владимирской области подвели итоги туристического сезона, отметив значительный рост. За лето (май-август) турпоток увеличился на 6%, достигнув 734 тысяч гостей с ночевкой. С января по август 2025 года регион посетили 1,2 млн человек — на 15% больше, чем в прошлом году. Министр предпринимательства и туризма Юлия Бояркина связала этот успех с насыщенным событийным календарем, включая прошлогоднее тысячелетие Суздаля.Удачные мероприятия, такие как гастрофестиваль «Симфония вкусов Владимирской земли» (40 тысяч человек), новый фестиваль «Владимир – белокаменная столица» (20 тысяч) и спортивные события, привлекли множество туристов. Власти активно анализируют не только гостей с ночевкой, но и экскурсантов для планирования инфраструктуры.В 2025 году на развитие туризма область получит 327,5 млн рублей из федерального бюджета и 218,9 млн из регионального. Средства пойдут на модульные гостиницы (два проекта уже поддержаны в Суздальском районе) и новые пешеходные маршруты, которые появились в ряде городов и районов, а теперь активно развиваются в Коврове, Александровском, Селивановском и Судогодском округах.Льготные федеральные кредиты получили отель во Владимире и объекты с аквапарком в Доброграде, которые обещают привлекать до 1 млн посетителей ежегодно. Проводятся конкурсы на субсидии для туристической инфраструктуры и автотуризма, уже есть первые победители среди проектов.Активное продвижение региона также даёт плоды. Портал vladimirtravel.ru посетили более 121 тысячи человек. Владимирская область стала героем спецпроектов на федеральных каналах и получила тревел-шоу от ВКонтакте. Регион успешно участвовал в 6 международных и всероссийских выставках, где был отмечен за «Лучший стенд региона России», выступил соорганизатором автопробега БРИКС и заключил международные соглашения.