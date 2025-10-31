И.о. министра здравоохранения Владимирской области Тамара Томаева провела первую пресс-конференцию с момента своего назначения. За четыре месяца работы в регионе глава ведомства впервые

И.о. министра здравоохранения Владимирской области Тамара Томаева провела первую пресс-конференцию с момента своего назначения. За четыре месяца работы в регионе глава ведомства впервые встретилась с журналистами. Одна из главных тем — изменения в системе родовспоможения. Тамара Томаева анонсировала, что в регионе будут созданы ургентные акушерские залы. Тамара Томаева, и.о. министра здравоохранения Владимирской области Ургентные акушерские