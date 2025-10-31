Учреждение призвано стать настоящим маяком поддержки для тех, кто в ней нуждается.

В Меленках Владимирской области распахнул свои двери ещё один Семейный МФЦ, который призван стать настоящим маяком поддержки для тех, кто в ней нуждается. Подробности рассказали в . Расположившийся по адресу ул. Комсомольская, д. 142, этот центр уже готов принимать посетителей и предлагать им комплексную помощь. Связаться с ним можно по телефону 8 (49247) 2-22-97.Новый МФЦ – это не просто ещё одна инстанция, а современное, дружелюбное пространство, ориентированное на решение самых разных вопросов. Он станет незаменимым помощником для многодетных семей, супруг и детей участников специальной военной операции, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, а также всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.Здесь нет места формализму: компетентные специалисты – от опытных юристов до чутких психологов и социальных работников – готовы оказать квалифицированную поддержку. Причём форма общения выбирается исходя из потребностей: можно прийти лично, получить консультацию по телефону или даже пригласить специалиста к себе домой. Это делает услуги максимально доступными и удобными.Светлана Пикунова, чья жизнь напрямую связана с участием супруга в СВО, не скрывает своей радости по поводу открытия центра.«Как радостно, что в нашем городе появился такой центр. Можно сказать, место встречи для семей. Особенно важно, что сюда мы можем обратиться с любым вопросом, со своей проблемой. И необходимая помощь будет оказана», — отметила женщина.Слова жительницы региона ярко демонстрируют, насколько востребованы подобные инициативы. Этот Семейный МФЦ обещает стать не просто местом предоставления услуг, а настоящим центром притяжения для семей, ищущих поддержки и понимания.