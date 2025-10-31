Теперь лошади и их повозки должны стоять только у Городского сада и Архиерейских палат.

В Суздале Владимирской области местные власти решили разобраться с хаотичными стоянками гужевых повозок. Об этом сообщилаЖители жаловались на «парковки» карет у детских учреждений и Успенского храма, что, согласитесь, не очень вписывается в облик города-музея. Теперь лошади и их повозки должны стоять только в специально отведенных местах – у Городского сада и Архиерейских палат.Владельцев повозок также обязали заключить договоры на уборку и вывоз отходов, чтобы улицы Суздаля оставались чистыми. В ближайший месяц усиленные проверки покажут, насколько серьезно кучера отнеслись к новым правилам. Нарушителям грозят санкции, вплоть до полного запрета на движение гужевого транспорта по городу.