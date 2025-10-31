Владимирская природоохранная прокуратура завершила расследование уголовного дела о масштабном загрязнении реки Бакава в Юрьев-Польском районе. Обвиняемой по делу проходит заместитель

Владимирская природоохранная прокуратура завершила расследование уголовного дела о масштабном загрязнении реки Бакава в Юрьев-Польском районе. Обвиняемой по делу проходит заместитель генерального директора по животноводству местного сельхозпредприятия АО «СП Нестерово». По данным следствия, в начале мая 2024 года из-за обильного паводка и проливных дождей переполнилось навозохранилище предприятия. Образовавшийся промыв в стене привел к попаданию навозосодержащих стоков