Владимирская область завоевала награды в трех номинациях на VII международном конкурсе PROбренд-2025. Конкурс, посвященный маркетингу и брендингу в сфере туризма, объединил участников из Евразийского пространства. Об этом поделились в облправительстве. Главная цель конкурса – продвижение национальных и локальных туристических брендов, обмен опытом по их созданию, организация взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма