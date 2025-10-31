Сегодня, 31 октября, утро во Владимире началось с экстренных оповещений и работы систем ПВО. Атака беспилотников затронула микрорайон Энергетик, где были введены ограничения, а жители стали ..

Сегодня, 31 октября, утро во Владимире началось с экстренных оповещений и работы систем ПВО. Атака беспилотников затронула микрорайон Энергетик, где были введены ограничения, а жители стали свидетелями напряженных событий. Собрали всю подтвержденную информацию на данный момент. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Что произошло?Рано утром, около 4 часов, жители Энергетика услышали серию взрывов. По словам очевидцев, система ПВО отражала атаку беспилотников.«Мы с мужем не спали. Ему стало плохо, и мы ждали скорую. Где-то после четырех утра все и началось. Гремело страшно. Мы насчитали где-то 20 взрывов», — рассказала жительница микрорайона Юлия.Евгения, еще одна местная жительница, подтвердила: «в какой-то момент стало очень страшно».Около 6 утра владимирцы начали получать SMS-сообщения о введении в городе режима «беспилотной опасности». Горожан призывали покинуть открытые пространства и соблюдать меры предосторожности.Что сказали власти?Губернатор Владимирской области Александр Авдеев оперативно проинформировал о ситуации в своем .«Противником совершена атака на инфраструктуру недалеко от города Владимира. Все системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте».Он предупредил, что угроза новых атак сохраняется, и попросил жителей соблюдать осторожность.Какие ограничения действуют сейчас?Администрация города Владимира о ряде ограничений именно в микрорайоне Энергетик. Проезд для личного автотранспорта перекрыт. Городские автобусы разворачиваются до поворота в микрорайон и следуют обратно по расписанию.Школы Энергетика перешли на дистанционный формат обучения, детские сады не работают. Остальные образовательные учреждения города работают в обычном режиме.Для оказания помощи жителям в школе № 44 разворачивается пункт временного размещения (ПВР).Что делать при угрозе атаки БПЛА?Администрация города четкую инструкцию для граждан:1. Сохраняйте спокойствие.2. Немедленно сообщите в службу 112 или 102.3. Укройтесь: в помещении — отойдите от окон, спуститесь на нижние этажи или в подвал; на улице — найдите укрытие, лягте на землю, прикройте голову.4. Не приближайтесь к беспилотникам или их обломкам, не трогайте их и не снимайте на видео, если это опасно.5. Строго следуйте указаниям экстренных служб.На данный момент официальных комментариев от Министерства обороны России о количестве сбитых беспилотных аппаратов не поступало. Ситуация остается на контроле, и власти обещают оперативно дополнять информацию.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .