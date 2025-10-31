ДТП случилось 30 октября, в 17.40, у Химзавода. По предварительной информации Госавтоинспекции г. Владимира, водитель «Фольксваген Пассат» выехал на встречную полосу, где совершил касательное

ДТП случилось 30 октября, в 17.40, у Химзавода. По предварительной информации Госавтоинспекции г. Владимира, водитель «Фольксваген Пассат» выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с «Маздой» и автобусом МАЗ и лобовое столкновение с «Киа Оптима». В результате аварии пассажир «Фольксвагена» с травмами была госпитализирована, а водитель иномарки скрылся с места происшествия. Но виновника ДТП