Глава Владимирской области Александр Авдеев заявил, что во Владимире 31 октября будет производиться ликвидация неразорвавшихся боезарядов. – Просьба к гражданам соблюдать спокойствие, жителям Энергетика – не покидать дома. Ситуация под контролем, – написал губернатор в своих соцсетях. Ранее Правительство Владимирской области сообщило об отмене опасности атаки БПЛА, введенной после ночной атаки украинских дронов. По сведениям