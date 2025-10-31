Автор издания — Владимир Громов объединил уникальные материалы из архивов энергетических компаний.

30 октября в Областной филармонии Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» презентовал уникальное издание книги «ЭнергоАрмия». Оно рассказывает о развитии отрасли в России и вкладе энергетиков в Великую Победу. Автор издания — Владимир Громов объединил уникальные материалы из архивов энергетических компаний.«Эта книга — уникальное произведение, которое группа компаний "Т Плюс" выпустила к 80-летнему юбилею Великой Победы. Книга рассказывает о том, откуда в России и в целом в мире появилась энергия, включает воспоминания тружеников тыла, ветеранов энергетики, рассказывающих о значимой роли энергетики в период Великой Отечественной войны, архивные фотоматериалы и редкие факты, которые ранее нигде не публиковались», — рассказала Руководитель регионального центра стратегических коммуникаций Елена Котелевец.В рамках мероприятия прошло открытие фотовыставки Андрея Игнатенко «Я вернусь!» и музыкальное выступление проекта «Музыка войны».Все участники презентации получили экземпляры уникальной книги.