Правительство Владимирской области в соцсетях разместило информацию от регионального МЧС, которое сообщило об отбое опасности атаки БПЛА, введенной после ночной атаки украинских дронов на город Владимир. Власти порекомендовали при обнаружении обломков беспилотников не приближаться к ним и сообщить по тел. 112. Режим беспилотной опасности в регионе ввели ночью на 31 октября в 5:34. 15-ю минутами