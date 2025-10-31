Чаще всего подделывают пятитысячные купюры.

В третьем квартале 2025 года во Владимирской области стало значительно меньше поддельных банкнот. Банки выявили всего 11 фальшивок, что в три раза меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщилаЧаще всего подделывают пятитысячные купюры, но и их число заметно сократилось – до 6 штук против 19 годом ранее. Двухтысячные и тысячные купюры также подделывали реже, их изъяли 1 и 4 штуки соответственно.Дмитрий Серов из Банка России напоминает, что современные банкноты отлично защищены. Важно проверять деньги самостоятельно: смотреть, трогать, наклонять. Если купюра вызывает сомнения, лучше сразу попросить заменить её. Фальшивки часто имитируют защитные признаки, на которые реагируют банкоматы, но при этом могут быть легко распознаны человеком.