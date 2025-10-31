В областном центре подвели итоги пожароопасного и купального сезонов. С начала года в регионе зарегистрированы 36 лесных пожаров на площади почти 20 Га, 3 торфяных пожара на общей площади 0,8 Га,

В областном центре подвели итоги пожароопасного и купального сезонов. С начала года в регионе зарегистрированы 36 лесных пожаров на площади почти 20 Га, 3 торфяных пожара на общей площади 0,8 Га, 364 термические точки, 527 несанкционированных палов сухой травы (306 – в населённых пунктах и 221 – вне их). Комиссия по предупреждению ЧС рекомендовала органам местного