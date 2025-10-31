Новый праздник – это способ поблагодарить неравнодушных и активных людей, решающих множество вопросов в своих населенных пунктах.

Владимирская область обзавелась новым праздником. Теперь ежегодно, в третью пятницу августа, будут чествовать сельских старост.Законодательное собрание региона , одобрив инициативу губернатора Александра Авдеева. Глава региона отметил, что в этом году институту сельских старост исполнилось 30 лет, и несправедливо, что 1200 активистов, входящих в региональную Ассоциацию сельских старост, не имеют своего праздника.Депутаты поддержали идею. Александр Захаров, возглавляющий Ассоциацию, подчеркнул, что новый праздник – это способ поблагодарить неравнодушных и активных людей, решающих множество вопросов в своих населенных пунктах.