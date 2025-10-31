Во Владимирском строительном колледже провели дискуссию в формате круглого стола, на котором представители ЗакСобрания и Общественной палаты области обсудили вопросы привлечения

Во Владимирском строительном колледже провели дискуссию в формате круглого стола, на котором представители ЗакСобрания и Общественной палаты области обсудили вопросы привлечения инвесторов для сохранения исторических усадеб. Роман Кавинов, зам. председателя Законодательного Собрания Владимирской области Цель сегодняшнего рабочего стола — определить, что сейчас происходит в регионе по работе с такими объектами и, возможно, обсудить какие-то наработки,