СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела о посредничестве во взяточничестве и даче взятки сотруднику исправительного учреждения. Обвиняемыми проходят житель Гусь-Хрустального и осужденный, отбывающий наказание в колонии ИК-7. По версии следствия, осужденный, ранее судимый за кражи, договорился со своим знакомым из Гусь-Хрустального о передаче взятки оперативному сотруднику колонии. За 40 тысяч рублей сотрудник