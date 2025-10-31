По словам очевидцев, было слышно около 20 взрывов.

Жители микрорайона Энергетик во Владимире рассказали корреспонденту vlad.aif.ru подробности утренней атаки беспилотников. По словам очевидцев, было слышно около 20 взрывов.«Мы с мужем не спали. Ему стало плохо и мы ждали Скорую. Где-то после четырех утра все и началось. Гремело страшно. Мы насчитали где-то 20 взрывов. Сейчас все тихо, если можно так сказать. Свет у нас есть, но много сотрудников МЧС на улицах», — поделилась Юлия, которая живет и работает в Энергетике.Другая жительница микрорайона, Евгения, рассказала, что тоже слышала взрывы рано утром.«В какой-то момент стало очень страшно», — поделилась она.При этом жительница соседнего с Энергетиком, микрорайона Юрьевец, Татьяна взрывов не слышала. Но она живет в глубине микрорайона., сегодня утром, 31 октября, беспилотники атаковали микрорайон Энергетик во Владимире. Городской транспорт разворачивается на въезде. Проезд для легковых автомобилей пока полностью закрыт. Также в микрорайоне не работают детские сады, а школы ушли на дистант.