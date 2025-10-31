44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поживиться чужим имуществом.

Курьезный случай произошел в Юрьев-Польском Владимирской области, где местная жительница задержала вора, пробравшегося в ее дом. Подробности рассказали в44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поживиться чужим имуществом. Проникнув в дом, он начал складывать в сумку все, что попадалось под руку: от металлической кружки до сварочного аппарата. Однако его планам не суждено было сбыться.Шум привлек внимание 57-летней хозяйки, которая, обнаружив непрошеного гостя, не растерялась. Вместо того чтобы испугаться, женщина схватила вора за куртку, приставила к его шее ложку для обуви и, выставив его на улицу, стала звать прохожих на помощь. Прибывшие на место полицейские задержали незадачливого похитителя. Уголовное дело по статье «покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище» направлено в суд.