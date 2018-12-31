Народный артист Армении Рафаэль Котанджян ограблен в Ереване. В подземном переходе на него напал неизвестный и вырвал у него портфель с деньгами и документами.

Народный артист Армении Рафаэль Котанджян ограблен в Ереване. В подземном переходе на него напал неизвестный и вырвал у него портфель с деньгами и документами.Полиция ищет грабителя, сообщает "Интерфакс". Котаджанян известен своими ролями в кино: благодаря своей восточной внешности он играл сеньора Альвареса Торреса в "Сердцах трех", герцога Майеннского в "Графине де Монсоро", Паргалы Ибрагим-пашу в сериале "Росксолана", гуру в "Любовь зла". Также на его счету роли чернявого контрабандиста в фильме "Контрабандисты" и эпизодическая роль в ресторане в "Бриллиантовой руке".