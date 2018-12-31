США запросили консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже американцу Полу Уилану.

Америка запросила консульский доступ к арестованному в Москве Полу Уилану, и Россия в рамках Венской конвенции обязана это сделать, сообщили в Госдепартаменте США.28 декабря в Москве был задержан Пол Уилан по подозрению в шпионаже. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статье "Шпионаж". Уилану грозит 10 лет тюрьмы.МИД России оповестил о факте задержания посольство США, передает ТАСС.